Mihhail Kõlvart Savisaare liidus suurt konkurenti ei näe: Keskerakonna peamine vastane on Reformierakond

Keskerakonna Lasnamäe esinumber Mihhail Kõlvart loodab, et nüüd kui on selge, et Savisaar eraldub, siis jõutakse lõpuks programmipunktideni. "Valijad on juba väsinud sellest. Pole normaalne, et mõni kuu enne valimisi räägime vaid nimekirjadest ja kohtadest. Nüüd kui on lõpuks olukord selge, võib loota, et saame rohkem keskenduda sellele, mis päriselt loeb ehk asja sisule."

Tänane päev ei andnud Kõlvartile vastust, miks sellist valimisliitu on üldse vaja. "Kui rääkida suuremast plaanist, siis valimisliit ei suuda piisavalt esindada valijate huve. Seda saab realiseerida vaid suur organisatsioon." Seetõttu ei näe ta ka Savisaare liitu suuremate konkurentide seas. "Ideoloogiliselt on meie peamine konkurent Reformierakond."

Samuti jäi tema jaoks arusaamatuks Olga Ivanova tänased sõnavõtud selle kohta, et Keskerakond on poliitilisel spektril liikunud rohkem parempoolsemaks. "Jah, saab öelda, et me pole sama erakond, mis aasta tagasi, kuid see on loomulik protsess, kuna erakond on elav organisatsioon. Aga meie väärtused, põhikiri ning ideoloogia on jäänud samaks," lausus Kõlvart. "Meie vaade pole kindlasti parempoolne."

Nagu on eelnevalt korduvalt viidatud, jäi ka Kõlvartile arusaamatuks, miks ei lahendatud sisulisi erinevusi erakonna sees. "Yana Toom näitas, et kui tunnetad, et erakonnas on midagi valesti, siis läbi arutelu on oma seisukohtade kaitsmine võimalik. Sealt leerist seda arutelu alget ei tekkinud."

Lasnamäel Savisaare ja Ivanova tema otsesteks konkurentideks kerkimine Kõlvartit ei häirinud, kuna sõnas, et ta ei kandideeri kellegi vastu, vaid oma erakonna poolt.