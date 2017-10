Mihhail Kõlvart: mina pole volikogu esimehe kohta kordagi nõudnud!

Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart lükkab ümber meedias kõlanud väiteid, justkui oleks koalitsiooniläbirääkimisteni jõudmine takerdanud tema soovi taha saada volikogu esimeheks.

"See on opositsioonierakondadele kasulik lausvale, millega püütakse näidata Keskerakonna soovimatust koostööks. Ma pole volikogu esimehe kohta kordagi nõudnud, vaid arvestan kohtade jaotamisel erakonna otsusega," kinnitas Kõlvart partei pressiesindaja vahendusel.

Ta ütles, et koalitsiooni loomise soov Keskerakonnal oli. Küll aga suhtus ta läbirääkimistesse skeptiliselt, sest kohtade jaotust ja muid nõudmisi hakkas võimalik partner fookusesse tõstma juba enne sisulisi läbirääkimisi. "Loomulikult tekivad küsimused, kas koostöö saab sujuda, kui puudub vajalik konsensus mõlemas erakonnas selleks, et koos edasi liikuda," sõnas Kõlvart.

Aseesimees lisas, et erakonnas sees on vaid põgusalt arutatud kohti Tallinnas ning piirkondade nõukogu koguneb tuleval kolmapäeval, et võimalikke kandidaate arutada. "Volikogu esimehe amet on kindlasti oluline koht ning ma ei välista enda kandidatuuri, kui erakond seda vajalikuks peab. Kõige olulisem on jagada kohad nii, et inimesed nendel positsioonidel tooksid suurimat kasu oma tööga Tallinna linnale," rõhutas