Mihhail Kõlvart lohutab: koolidirektor Sergei Garanža pole paarikümne aastaga eesti keelt ära õppinud, ent äkki peagi saab selgeks

Linnamäe Vene Lütseumi direktor Sergei Garanža pole siiani suutnud eesti keele tasemeeksamit ära teha, ent abilinnapea Mihhail Kõlvart ei kaota tema suhtes lootust.

Linnavolinik Õnne Pillak uuris arupärimises, miks pole haridusamet suutnud tagada, et Garanža oskaks eesti keelt nõutaval tasemel. Kõlvart selgitas, et keelt õppida ja keeletaset tõsta saab iga inimene personaalselt. "Tallinna haridusamet tööandjana on keeleinspektsiooni soovituste kohaselt innustanud ja motiveerinud Sergei Garanžad keelt õppima."

Pillak meenutas, et Garanža probleemid kehva keeleoskusega ulatuvad 1990-ndatesse aastatesse. "Meile teadaolevalt on Garanža õppinud eesti keelt 1990-ndatest aastatest, käinud erinevatel keelekursustel ja kasutanud erinevaid meetodeid keele õppimisega. Kahjuks ei ole ta siiski siiani suutnud nõutaval tasemel sooritada keeleeksamit," märkis Kõlvart. "Garanža on lubanud jätkata keeleõpingutega, loodame, et ta sooritab poole aasta möödudes keeleksami nõutaval tasemel."

Garanža olematust keeleoskusest on meedias räägitud varemgi. Näiteks kolme aasta eest tegi TV3 uudistesaade "Seitsmesed uudised" loo, kus reporter Garanžad intervjueeris. Viimane keeldus palvest öelda kasvõi mõni eestikeelne sõna, kehitades selle peale vaid õlgu.

Sama aasta novembris kajastas "Aktuaalne kaamera" seda, et Linnamäe Vene Lütseumi esimese klassi lapsed viiakse igal aastal Maarjamäe lossi, et korraldada tseremoonia, kus muu hulgas on kohustuslik klassipilt Nõukogude Liidu sümboolika taustal. Garanža sõnas toona, et ta ei aja poliitikat, vaid tegeleb laste väärika kasvatamisega.