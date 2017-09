Mihhail Kõlvart helistas aabitsapeol koos kukega koolikella

Tallinna haridusamet ja kesklinna valitsus korraldasid kooliteed alustavatele Tallinna lastele aabitsapeo.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart rääkis, et aabitsapidu on korraldatud jüba kümme aastat ja ta on rõõmus, et Tallinna koolide õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud. "Näiteks esimesse klassi läheb sel aastal 300 last rohkem kui mullu," rääkis ta.

Laval esinesid laulu-, tantsu- ja tsirkusenumbritega lastekollektiivid, väljakule üles seatud telklinnakus sai osa võtta töötubadest. Vahepaladeks vallatuid tempe tehes vedasid pidu lahutamatud sõbrad Ohh ja Ahh. Peo lõpetasid auhinnaloos ning Karl-Erik Taukar bänd.

Peale Kõlvarti oli peol kohal ka aabitsakukk. Abilinnapea helistas koos kukega kella.

Tallinna koolide õpilaste üldarv on selle kümnendi suurim - Tallinna 59 munitsipaal-üldhariduskoolis alustas uut õppeaastat kokku umbes 43 400 õpilast. Laste harimise eest kannab hoolt ligi 5200 pedagoogi. Gümnaasiumis õppimist alustas 3190 õpilast, kokku on gümnaasiumiõpilasi 8860.