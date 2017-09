Mihhail Kõlvart: GAGi uue õppehoone kasutusloa saamine on päevade küsimus

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb Gustav Adolfi gümnaasiumi Kotzebue hoone kasutusluba lähipäevade jooksul ja kinnitab, et vaatamata mõne vilistlase ja lapsevanema pahameelele pole protseduuris midagi ebaseaduslikku.

"Praegu lähtume sellest, et kasutusloa saamine on lähipäevade küsimus," kommenteeris Kõlvart Delfile. "Homme on see päev, kui saab kooli üle vaadata ja peaks tulema lõplik otsus."

Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürissaar kinnitas eile Ärilehele, et enne kasutusloa väljastamist hoones õppetööd toimuma ei hakka. See tähendab, et esmaspäeval GAGi 1.-6. klassi õpilased Vana-Kalamaja 9 hoones koolipinki veel ei istu. Selle asmel tehakse lastele spordipäev, mis oli algselt planeeritud neljapäevaks.

Kasutusluba saab hoonele väljastada alles siis, kui ehitus on hoones lõppenud, et kontrollida, kas on valminud ehitusprojektile vastav ehitis. Samuti kontrollivad spetsialistid üle, kas kõik hoone tehnosüsteemid on ehitatud nõuetekohaselt.

Kuna GAGi Kotzebue koolimajas voorisid laupäevase seisuga veel ehitajad ja käis kõva töö, ei olnud järelikult hoone ka kontrolliks valmis. Kõlvart põhjendab ehituste venimist projekti keerukusega "Loomulikult ei olnud see hoone kõige lihtsam objekt," räägib ta. "See ei ole selline tüüphoone, mida ehitajad tavaliselt renoveerivad ja siin oli ka juurdeehitus."

Kõlvart lubab, et tänaseks on ehitustööd lõppenud. "Nüüd tuleb ainult formaalsused täita," ütles ta.

Kas on ka võimalik, et õppehoonele ei anta kasutusluba ning lapsed ei saa ka järgmisel nädalal kooli minna? "Täna me lähtume ikkagi sellest, et see on mõne päeva küsimus," kordab Kõlvart.

Õppehoone ehtamise vastu on seisnud häälekas kogukond lapsevanemaid ja vilistlasi. Täna võttis meedias sõna GAGi vilistlane Märt Kõllli, kelle sõnul näitab ehitus- ja kasutuslubade saamine Tallinna linnavalitsuse korruptiivsust. Kõlvarti sõnul on aga kõik seaduslik. "Nagu me näeme, ei käi see kiiresti. Kõik menetlused vastavad seadustele," kinnitab ta.