Mida teeb trammipargis roheline ninasarvik? "Töötajad on temaga nii harjunud, et ei pane õnnetut loomakest tähelegi"

Delfi fotograaf märkas Tallinna kesklinnas asuvas trammipargis vanade trammide kõrval seisvat erkrohelist ninasarvikut. Tallinna Linnatranspordi AS-i esindaja sõnul sattus ninasarvik trammidepoosse juba aastate eest ning töötajad on temaga niivõrd harjunud, et ei pane loomakest tähelegi. Samas on soovijatel võimalus ninasarvik endale koju võtta.

Uurides, mis asjaoludel ninasarvik räästa all on ning kuidas ta sinna sattus, ei jäänud Tallinna Linnatranspordi AS-i avalike suhete spetsialist Urmas Tooming vastusega kitsiks. Delfi avaldab selgituse täismahus: "Delfi fotograaf Andres Putting märkas eelmisel reedel Vana-Lõuna trammidepoos üksildast ninasarvikut, kes üritab talve üle elada depoo tagahoovis katuseräästa varjus. Kindlasti pole see valdavalt sooja kliimaga harjunud elukale kerge. ” Muidugi pole trammidepoo suure mäletseja elupaigaks sobiv ning TLT soovib temast loobuda. Ninasarvik sattus trammidepoosse juba aastate eest, veel enne Tallinna Linnatranspordi AS-i moodustamist ja töötajad on temaga nii harjunud, et ei pane õnnetut loomakest tähelegi. See seletab ka, miks eluka viibimine suletud territooriumil tuli TLT juhtkonnale üllatusena. Muidugi pole trammidepoo suure mäletseja elupaigaks sobiv ning TLT soovib temast loobuda. Kahjuks pole loomade varjupaik valmis ninasarvikut kostile võtma. Kasutame juhust ja pakume paksunahalist looma asjast huvitatud ajakirjanikele lemmikuks. Koos võimsa elukaga oleks neil kindlasti seltsim päevi õhtusse saata."