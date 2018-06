Mida teeb Hobujaama ristmikul politsei olukorra parandamiseks? Liiklusjärelvalvekeskus: ristmikul patrulli hoida pole otstarbekas

Liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes Kullamäe kordab, et liiklusrikkujate trahvimine ei ole lahendus. "Otstarbekas ei ole ka ristmikul pidevalt patrulli hoidmine, sest Tallinnas on palju ohtlikumaid kohti. Hobujaam pole ristmik, kus juhtub palju õnnetusi, sest kiirused on seal väikesed. Üks lahendus probleemile võib olla automaatne järelevalve kaamera näol, kuid selle paigaldamist ei otsusta meie," sõnas Kullamäe Delfile.

Kõige parem viis probleemi vastu võidelda on Kullamäe sõnul seda ennetada. "Liikluskeskkond võiks olla selline, et see ei võimalda märke ja piiranguid eirata. Kui politseinikud märkavad rikkumist, siis ka sekkutakse, näiteks vesteldes või vajadusel trahvi määrates. Eelmisel aastal muudeti ristmiku korraldust ning nüüd saavad jalakäijad rohelise tulega liikuda igas suunas ning jalakäijatega juhtub õnnetusi harva," lisas ta.

Liikluskorralduslike küsimustega tegeleb aga Tallinna Transpordiamet, kellega ei õnnestunud Delfil loo ilmumise hetkeks ühendust saada.

Hea lugeja, anna teada missugused ristmikud Tallinnas on veel talumatult ohtlikud ja kus liiklejad pidevalt eeskirju rikuvad. Saada pilt või kiri vihje@delfi.ee!