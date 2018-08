Mida arvas Jaan Männik kooseluseadusest, astmelisest tulumaksust ja muulastest enne EKRE-ga kampa löömist?

"Suures osas maailma riikides, kelle majandus õitseb, on olemas astmeline tulumaks. Astmeline tulumaks on üks osa poliitilisest ja ideoloogilisest mõtlemisest, et ühiskonnas peab olema rohkem võrdsust." Pealinn 17. oktoober 2016.

Muulasi ei tohi tõrjuda

"Eesti on üks 2/3 – 1/3 ühiskond. 2/3 Eesti rahvusest ja 1/3 muulasi. Muulastel on ka vaja erakonda, kelle poolt hääletada ja Keskerakonnal ja sotsidel on nende usaldus. Teistel erakondadel oluliselt vähemal määral. Lahendus ei ole, et meie taunime muulaste nägemusi ja tõrjume neid eemale. Pigem peaks neid kaasama ja see on põhjus, miks leian, et Keskerakond võiks olla kaasatud järgmises valitsuses, mis võiks olla laiapõhjaline." 31.01.2015 EPL