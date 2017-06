Michal vastab Kõlvartile: hoopis Keskerakonna Putini-meelsus on probleem

Keskerakonna juhatuse liige Mihhail Kõlvart küsis, kas EKRE igatsus Natsi-Saksamaa järele on Reformierakonnale tõesti meelepärane ja kutsus Reformierakonna juhtkonda andma selget sõnumit koostöö võimalikkusest EKREga. Reformierakonna liige Kristen Michal vastas aga, et Kõlvart on kapo aastaraamatus figureerinud.

Mihhail Kõlvart pöördus täna pressiteate vahendusel Reformierakonna poole, oodates Reformierakonna juhtkonna selget vastust, kas nad pooldavad koostööd EKREga, mille ridadesse kuulub Georg Kirsberg, kelle valimislubadusteks on muuhulgas ajalootundidesse Kolmanda Reichi ajaloo „õige“ õpetuse toomine, holokausti dekriminaliseerimine Euroopas, islami väljajuurimine ja „vaenulike venelaste“ kodakondsuste tühistamine.

„Mihhail Kõlvartit nähes meenub mulle, et abilinnapea ja Keskerakonna vene juhtpoliitik (ühes Yana Toomiga) on hästi läbi saamas Vene saatkonnaga Tallinnas. Kaitsepolitsei aastaraamatus on lausa fotomaterjal, kuidas Kõlvart Vene saatkonna töötajale näiteks hellalt annab raamatuid,“ vastas Michal.

Ta meenutas ka Kõlvarti seisukohta, et eestikeelsele haridusele üleminekul võiks teha erandeid. „Et eestikeelsele haridusele üleminek läheks Eestis aeglasemalt. Vastupidiselt sellele, mida just hetkel riigikogus tutvustatav värske inimarengu aruanne soovitab — Eesti saab olla edukas, kui eestikeelne haridus annab inimestele võrdsed võimalused eduks. Võimalustest eemalejäämine taastoodab ennast, kui keeleruumi eristumine jätkub. Seda aga tundub, et Keskerakond ja Venemaa sooviksid,“ leidis Michal.

Loe veel

„Kõlvart aga otsib probleemi mujalt, õhates: „EKRE-s on üks imelikku juttu rääkiv endine Vabaerakonna liige“. Kindlasti on, mitte üks. Nagu Mihhail Kõlvart isegi on endine pikaajaline sotsiaaldemokraat,“ torkas reformierakondlane.

Michali sõnul on paljude jaoks kordades ebameeldivam teadmine, et Eesti riigi ja Tallinna tüüril on need, kes ei häbene lepet Ühtse Venemaaga ja kontakte Vene saatkonnaga. „Ei häbeneta halvasti selgitatavaid sõite Venemaale ega tema retoorika kordamist,“ lausus Michal.

„Ka 9. mai pillerkaar pole veel ununenud: nelgid, Keskerakonna poliitikud, Sputniku mikrofon Ivanova peos. Oudekki Loone punalendurite Tallinna mittepommitamine. Yana Toomi, Aleksei Semjonovi sõnum, et neid ei takista vene propagandateenistusega suhtlemast ka teadmine, et see teeb Eestile kahju. Ja hiljutine lahkumine, kus Mihhail Korb astus samasse ritta, öeldes valitsusliikme positsioonilt, et NATO-t polegi justkui vaja. „Aktuaalses kaameras“ ütles ta eesti keeles, et jah, ta nii ei mõelnud ja vene keeles, et ei, ta ei muudaks öeldus midagi,“ kirjeldas Michal.

Tema sõnul on loetletud sündmused probleemiks. „Eesti riigikaitse juht on Keskerakonna esimees. Vaid seetõttu on ta peaminister. Keskerakonna ja Ühtse Venemaa lepe on probleem, kattuvad jutupunktid ning hoiakud on tõsine probleem.“

Jätkuvalt on Michali hinnantul probleemiks see, et Mihhail Kõlvart seisab Aleksei Semjonovi suguste Keskerakonna liikmete Tallinna aukodanikuks saamise eest. „Semjonov on juba kümmekond korda olnud kaitsepolitsei aastaraamatus märgitud koos ühinguga kui Eesti-vastases mõjutustegevuses osalev tegelane. Aga Kõlvarti ettepanekul sai ta Tallinna aukodanikuks,“ rääkis reformierakondlane.

„Jüri Ratas, Mihhail Kõlvart, Keskerakonna venemeelsus ja Putini sõpruse otsimine on probleem. Ka Eesti venekeelse elanikonna paremate tulevikuvõimaluste jaoks. Keskerakonna Kremli-meelne poliitika ei ole Eesti parema tuleviku huvides,“ lõpetas Michal.