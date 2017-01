Michal: uuest nädalast loobun fraktsioonijuhi kohast

Reformierakonna esimehe valimistel eile lüüa saanud Kristen Michal teatas, et loobub riigikogu fraktsiooni esimehe kohast.

IRLi kuuluv riigikogu liige Kalle Muuli kirjutas täna, et kui Pevkur tahab end erakonnas maksma panna, siis peab ta juba õige varsti Michali riigikogu saadikurühma esimehe kohalt maha võtma. "Ja see tähendab tüli hoogustumist, sest saadikurühmas on Michali toetus märksa suurem kui kongressil ja erakonna uues juhatuses," arvas Muuli.

Michal kirjutas sotsiaalmeedias vastuseks Muuli avaldusele, et too on oma jutus umbes sama siiras kui alustades riikogus püsivat võitlust kuluhüvitistega tuues ise tšekke. "Aga olgu ka see pall maha löödud - juba eile sõnasin Hannole, et uus erakonna esimees peab olema fraktsiooni juht. Esmaspäevast. Sest nii on meil kombeks," lubas Michal. "Seega, Kalle, ole mõnus ja otsi midagi oma silmas, mitte ära intrigeeri teise erakonna teemadel."