Michal: Tallinna vene koolidele erandi tegemine on karuteene

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et valitsus teeb ilmselt Tallinna vene koolidele keeleõppeks erandi. Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal (RE) ütles Repsi sõnu kommenteerides, et see pole kellelegi kasulik.

„Lähiajal on oodata kolme Tallinna kooli taotlust eesti keele õppes erandite tegemiseks. Mailis Reps ütleb ilusti, et juba lausa erandite tegemises kokkugi lepitud. Mihhail Kõlvart samuti veendunud, et valitsus toetab,” viitas Michal Pealinnas ilmunud artiklile.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles seal, et valitsus ilmselt rahuldab mõne Tallinna vene kooli palve saada eesti keele õppeks erisus, kui selline taotlus tehakse. Kaks kooli esitavad sellise taotluse juba neljandat korda, kuid eelmised valitsused on keeldunud neid rahuldamast, lisas Kõlvart.

„Kui eesmärk on parem keeletase, siis miks küll on vaja eesti keele õppimises teha järeleandmisi?” küsis Michal, kelle sõnul paistab see plaan olevat poliittehnoloogiline sõnum venekeelsele publikule. Michal leiab, et uuelt koalitsioonilt on tulemas järeleandmised kodakondsus-, haridus- ja keelepoliitikas.

Michal lisas, et ilmselt saab enamik suhtluskeelest olenemata aru, et mängud selle üle, kas riigis korralikult riigi keelt vallata, ei ole kellegi tulevikuplaanidele kasulikud. „Ükskõik millises riigis elades või asju ajades on hea keelekasutus plussiks, mitte miinuseks. Ja siin teevad valitsuserakonnad taas karuteenet.”