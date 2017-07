Michal: Savisaare liit on Keskerakonna eelmise aasta kongressi jätkulahing, mänguoskuses tuleb vanameistrit tunnustada

Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal leiab, et Savisaare Liidu tulekul võib ulatuslik venekeelne valijaskond Tallinnas minna Savisaarega ning mänguosakuses talle aga vastast pole. "Ta suutis Ratase kõvahäälselt panna ütlema, et Savisaarest talle kallimat pole," leiab Michal.

"Savisaare Liit on Keskerakonna eelmise aasta kongressi jätkulahing. Tollal sunniti ta kõrvale, seekord on Savisaare positsioon oluliselt tugevam. Ei pea olema Rein Toomla, et tajuda, et Savisaar märgina ületab Keskerakonna valijaskonnas Taavi Aasa ja Jüri Ratast," ütles Michal Delfile.

Savisaare Liidu tulekul võib Michali sõnul ulatuslik venekeelne valijaskond Tallinnas minna Savisaarega. Lihtsalt teda tuntakse, erinevalt linnavalitsuse ühetolistest bürokraatidest. "Jüri Ratas saab konkurentsis vastukäiguna loota oma liitlastele Yana Toomile, Mihhail Kõlvartile ja Mihhail Korbile. Nagu hiljutistel läbirääkimistel, nii ka nüüd, Keskerakonna olulisemad valikud teevad venekeelsed poliitikud. Keskerakonna mõlemad pooled asuvad võitlusse esikoha eest Tallinnas. Nüüd on vaid küsimus, kumb on kremlimeelsem kahest. Eestimeelsuses neil võistlust ei tule".

Mänguoskuses tuleb Michali sõnul vanameistrit tunnustada. "Ta suutis Ratase kõvahäälselt panna ütlema, et Savisaarest talle kallimat pole. Ehkki pool aastat erakonna esimees olles üritas Ratas kogu oma usutavust ja valitsuskõlbulikkust rajada distantsile Savisaarest. Savisaare omaksvõtmise käigus kutsuti Kremlile sümpaatset juttu ajav Yana Toom kirsina tordil hoopis Ratase tahatuppa. Ja lubati koos lihtsustatud kodakondsust, muutusi keele- ja hariduspoliitikas".

Videot vaadates on ilmne, et see pole juhuslik, vaid ettevalmistatud ja detailides läbi mõeldud. Savisaarel on meeskond ja vahendid. Seega jah, Savisaar on tagasi. Ja kahe poole esikohavõistlus Tallinnas hakkab küsimuses, kumb suudab venekeelsele valijale rohkem meeldida.

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.