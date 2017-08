Michal: Savisaar, Sõõrumaa ja Mõis koos on juba Keskerakonnaga võrreldav jõud

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal nentis, et oli vaid aja küsimus, millal Edgar Savisaare valimisliit Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliiduga koostööd tegema hakkab.

"Paul-Eerik Rummo sõnadega küsitakse Viimse Reliikvia "Pistoda laulus", et mis mõlgub küll meistri mõttes, kes selliseid relvi taob. Nii ilmselt on ka Sõõrumaa, Mõisa ja Savisaare koostööga, kaugemalt vaatajale tundus juba varem, et kaks valimisliitu on üksteisele sobivad täiendused ning on vaid aja küsimus, millal koostööle asutakse. Isegi, kui see asjaosalistele alguses nii ei paistnud või täpselt nii plaanis ei olnud," kommenteeris Michal.

On üsna loogiline, et sarnaste huvide või maailmanägemusega liidud teevad koostööd. Nii on ka valijal lihtsam ja selgem valikut langetada. Teadmata ju detaile, mille üle räägitakse, võib Michali sõnul arvata, et koostöö kahe liidu vahel on reaalne, olenemata nimekirjade arvust.

"Suure murega vaatab arengut ilmselt Keskerakonna teise esimehe, Ratase-Toomi tiib, sest kui Savisaar, Sõõrumaa ja Mõis koos tegutsevad, on see juba Keskerakonnaga võrreldav jõud. Kui selline liit tekib, paneb see paljud, kes Savisaare tegevust kergelt võtsid, oma seisukohta ümber hindama ja poolevahetusi tuleb Keskerakonnas veel," ennustas Michal.

"Samas pole kahe Keskerakonna leeri seisukohtades suuri erinevusi – nullkodakondsus ehk Eesti kodakondsus põhiseadust ja keelt tundmata, on mõlema poole pakkumine mittekodanikele," lisas Michal.