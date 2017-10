Michal Rõivase ahistamisskandaalist: ühelgi peol ega eesti meeste seltskonnas ei peaks ükski naine ennast tundma halvasti

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Kristen Michal usub, et oma käitumisega skandaali põhjustanud Taavi Rõivas taandub riigikogu aseesimehe kohalt.

"Iga normaalse eesti mehe arvamus sellisest asjast on see, et ühelgi peol ega eesti meeste seltskonnas ei peaks ükski naine ennast tundma halvasti. See on väärtus, mille mina oma poegadele edasi annaks," kommenteeris Michal ERR-i raadiouudistele vahejuhtumit Malaisias, mille eest Taavi Rõivas on oma ohvrilt vabandust palunud, vahendas ERR.

"Taavi, ma usun, oma käitumisest tulevikus sellest lähtub. Kindlasti ta peab mõtlema selle üle. Ta on vabandust palunud. Arvan, et kindlasti siin järgneb veel arutelu ja samme," ütles Michal.

Rõivase jätkamist riigikogu asespiikri kohal ei ole Reformierakonna fraktsioon veel jõudnud arutada. "Aga arvan, et Taavi teeb oma kõrgest eetikast lähtudes varem või hiljem otsuse, mida avalikkus mõistab," lausus ta.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus paljastati EAS-i ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, nüüdne riigikogu aseesimees Taavi Rõivas. Taavi Rõivas teatas, et vabandab peol toimunu pärast.