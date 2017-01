Michal Reformierakonna ja EKRE meeskonnatööst: isegi kui maailmavaated ei kattu, tehakse koostööd

Pärast võimuvangerdusi esitas parlamendisaadikuna tööle asunud Taavi Rõivas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimeheks ekrelase Jaak Madisoni. Rõivase esindaja sõnul on tegemist formaalsusega, fraktsiooni esimees Kristen Michal iseloomustab taolist käiku kui opositsiooni koostööd, kuid rõhutab, et iga erakond jääb siiski oma vaadete juurde.

Michal tõi välja, et Jaak Madison on riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK-i) aseesimees olnud juba aastast 2015. Taavi Rõivase otsust esitada ka pärast võimuvangerdusi Madison ELAK-i etteotsa pidas Michal parlamentaarse hea tava järgimiseks. "Kahtlen, et EKRE saadik seetõttu, et tema kandidatuuri ülesseadja oli reformierakondlane, asub liberaalseid ja parempoolseid vaateid toetama, pigem on see tavaline opositsiooni koostöö," selgitas Michal.

Michal meenutas, et samamoodi toetas EKRE Reformierakonda ööistungitel ning ka siis, kui protestiti selle vastu, kuidas tekkis maksutõusu toov kobareelnõu, millega tegi uus valitsus opositsioonipoliitikute sõnul valet asja ja valel viisil. "Isegi kui maailmavaated ei kattu, tehakse koostööd. See on võimaldanud meil juba esimesest päevast avaldada valitsuse kiirustamisele asjatundlikku survet," iseloomustas Michal opositsiooni koostööd.

Kristen Michal selgitas, et parlamenditöös kehtib põhimõte, et riigikogu komisjone juhib üldreeglina valitsusvastutust kandev koalitsioon ning aseesimehed tulevad opositsiooni ridadest. Kolm opositsioonierakonda jagavad omavahel kõigi komisjonide ulatuses vastutuse, nagu teeb seda koalitsioon. "Need põhimõtted on pikka aega sellised olnud ning pole muutunud," lisas Michal.

Pärast novembri alguses toimunud peaminister Rõivase umbusaldamist ning sellele järgnenud võimuvahetust, loovutas Reformierakonda kuuluv Taavi Rõivas kaalukaima ministriportfelli keskerakondlasele Jüri Ratasele ning asus tööle riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK).

Pärast võimuvangerdusi asuti möödunud aasta 9. detsembril Euroopa Liidu asjade komisjonile valima uut esimeest ning aseesimeest. Keskerakondlane Andrei Novikov esitas kandidaadiks erakonnakaaslase Toomas Vitsuti ning reformierakondlane Taavi Rõivas ekrelase Jaak Madisoni. Rõivase esindaja sõnul on tegemist formaalsusega.

