Michal: Ratasel on aeg lahku minna neist, kes Ühtse Venemaa leppe vaimu Eesti poliitikasse toovad

Parlamendisaadik ning Reformierakonna linnapea kandidaat Kristen Michal leiab, et tänane Yana Toomi korraldatud pressikonverents oli küüniline etendus Keskerakonna vene valija mobiliseerimiseks.

Michali sõnul oleks Euroopa Liidu eesistumiseks Eestile kena kingitus, kui peaministrierakond taganeks Ühtse Venemaa leppest. "Ühtse Venemaa leppe avaliku poolekstõmbamisega astume välja Kremlile meeldida püüdvate parteide ja riikide perest. Nagu Euroopa Liidu juhtriigile oleks kohane," selgitas Kristen Michal.

"Samamoodi on valitsust juhtival erakonnal ja Eesti riigikaitse juhil, peaministril aeg lahku minna neist, kes selle leppe vaimu Eesti poliitikasse endiselt toovad – Toomist Kõlvartini, Ivanovast Korbini," märkis Michal, lisades, et Savisaar on poole valinud juba 2007 aasta pronksiöö-järgsetel hetkedel. Lisaks meenutas Michal parlamendisaadikut Mihhail Stalnuhhinit, kes USA-ga kaitsekootöö leppe ajal ootas võimalust kiirelt saalist lahkumiseks ning neid keskerakondlasi, kes küüditamist hukkamõistva eelnõu hääletusel kiiresti saalist pagesid. "Oudekki Loonest ei ütle midagi, niigi on vaated "väga selged", ironiseeris Michal.

"Vastasel korral paistab see vaid mäng, kus vene publikule serveeritakse üht Keskerakonda ja eestikeelsetele teist. Tänane pressikonverents oli hiilgav lavastus, kus meediatähelepanu juhiti osavalt muljele, et Keskerkonnas on tähtsad vene teemad. Ja nende üle peetakse pidevalt läbirääkimisi. Ja Keskerakonna tuleviku määravad Yana Toom, Olga Ivanov, Oudekki Loone, Mihhail Kõlvart ja Mihhail Korb," märkis Toom.

Michali sõnul oli tänane pressikonverents küüniline etendus Keskerakonna vene valija mobiliseerimiseks. "Need kes hetkeks uskusid, et Keskerakonnast visatakse välja Ühtse Venemaa vaim, said petta. Valijatest meediani."