Michal: Ratase valitsuse aktsiispoliitika on ajanud inimesed jooma ja viinud sajad miljonid iga aasta Läti riigikassasse

Michali sõnul näitab konjuktuuriinstituudi kirjeldus, et tekkinud on ka alkoholi, ja juba ka lahja jaoks salaturg. "Ning suurenenud varud on pajudel kaasa toonud suurema tarbimise. On ilmne, et järsud alkoholiaktsiisi tõusud tuleb tagasi pöörata. Lisaks pole me veel saanud ülevaadet, milline on valitsuse läbikukkunud otsustel olnud meie põhjapiirile, kindlasti ei jää ka see mõjuta majandusele" ütles ta.

"Laekumata maksud, sajad miljonid igal aastal aga tähendavad seda, et Eesti riik ei saa osutada neid teenuseid, mis oodatakse, olgu see teedeehitus, hooldusteenus või tervishoiu kvaliteet. Valitsuse otsused, lihtsamalt öeldes on ajanud inimesed jooma ja viinud Eesti riigikassast palju raha," lisas Reformierakonna fraktsiooni liige.