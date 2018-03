Michal: Ratas peaks mesijutu asemel tühistama pensionäride kõrgema maksustamise

Reformierakonna volikogu esimehe Kristen Michali sõnul ei ole Keskerakond ja Jüri Ratas enne usutavad pensioniteemal kõnelema, kui töötavate pensionäride kõrgem maksustamine on tühistatud.

"Ajal, mil vajame majanduses oskustega töötegijaid, asus Keskerakonna valitsus neid aktiivsest elust eemale suunama, tehes otsuse maksustada kõrgemalt just töötavaid pensionäre," ütles Michal Delfile. "Kui kogenud inimene - me kõik muuseas jääme vanemaks, nagu laul ütleb - tahab olla ühiskonnas aktiivne ja läbi töötamise parandada oma elujärge, pealegi makse tasudes ülal pidada ka riiki, öeldakse valitsuses, et see pole soovitud? On pealegi üldteada, et aktiivne olemine hoiab tervist ja on aluseks pikemale elueale," lisas Michal.

"Ometi astus Ratase valitsus teises suunas. Kui ühiskonnas pisut aega tagasi pahameel suureks paisus, keerutati. Seejärel surve kasvades lubati muutusi. Mida pole, on muutused," märkis Michal.

Värske on Michali sõnul hoopis Ratase jutt uute katteallikate leidmisest ehk inimeste ja kaupade kõrgemast maksustamisest ning heast-paremast pärast valimisi. "Siinkohal meenub, et üks tuntud lavastaja olla saalist kõval häälel lavale hüüdnud näitlejate motiveerimiseks, kui esitus ei veennud: "ei usu!"," sõnas Reformierakonna volikogu esimees.

"Jüri Ratast kuulates ta ei veena. Tema kaubamärgiks on saanud koomiliselt palju ümarat jutuveeretamist, parlamendis hüütakse infotundi juba juturatta keerutamiseks. Õpetussõnu, kuidas elama peame, jagub tal siiski lahkest südamest vasakule ja paremale," sõnas Michal.

"Alustuseks võiks oma hoovi korda teha. Keskerakond on Putini Ühtse Venemaa filiaal Eestis. Ning Yana Toom, Vladimir Velman, Mihhail Korb ja teised erakonna juhtivliikmed ei mõista tänaseni, et NATO väed, kes EV 100 paraadil olid, on paljuski Eestis sündinud mehed ja naised. Mitte nemad ega meie," ütles Michal.

"Keskerakonna plaane vaadates ei pea olema poliitikateaduste doktor, et näha ilmset. Savisaare maatriks on õpilastes sügaval, poliitikaplaanid kattuvad täielikult. Kodakondsus eesti keelt ja põhiseadust tundmata, kergelt antud lubadused lisarahast paremale ja vasakule, tegelikkuses kõrgemad maksud ning muu hulgas maksumaksja rahaga transpordivõrgu arengu seiskamine. Mis pealegi eriti musta huumori valdkonnast, sest riigi suurim lepingupartner doteeritud turul ei ole keegi muu, kui sama erakonna tugitala ja iga tubli kesknoore eeskuju Sarapuu," loetles Michal.

"Hetkel paistab, et Ratase ja lahkuva valitsuse suurimaks monumendiks jäävad tihedalt Läti suunas sõitvad kodanikud. Lisaks hästi suur vaateratas lennujaama juures. Ratase monument – "hästi suur ratas pea poolenisti maksumaksja raha eest" maksab EAS-ist maksumaksjale vaid 1,4 miljonit," nentis Michal. "Samas kui valitsuse ühine, Ossinovski meisterdatud, iga aasta kaks Eesti Rahva Muuseumi. Olen mõelnud, et kui lapsed küsivad, siis mu meelest on esimene küll hästi saadud. Tagantjärele mõeldes oleks võinud EAS-ist Ossinovskile ka ühe suure ratta teha, oleks sada miljonit aastas säästnud. Ehk pole veel hilja?"

"Kokkuvõtteks. Ümar jutt ei veena. Segadust maksudega on palju. Tänane valitsus saab liugu lasta varasemalt ettevõtlike inimeste loodu arvel ning maailmamajanduse heast olukorrast tingituna. Alatiseks see nii ei jää ja terve mõistus soovitab heal ajal koguda rasketeks," ütles Michal. "Pensionäridele valimiseelse mesijutu ajamise asemel peaks Keskerakond enne uute lubaduste andmist tühistama töötavate pensionäride kõrgema maksustamise."