Michal: pettunud ma ei ole. Pigem uhke, et sain nii palju hääli

Kristen Michal, teid peeti kampaania ajal n-ö suursoosikuks, kuid lõpptulemus läks siiski teisiti. Mis Teie arvates valesti läks, et ei suutnud võita? Kui pettunud Te tulemustes olete?

Mul on hea meel, et kõik, mida kampaaniast öelda tahtsin, on omadele otse ja silma vaadates üldkogul öeldud.

Tegutsesin siiralt oma parimat andes ja lootuses valimised võita. Eesmärk, mille mõttes umbes seadsime, häältearvus saavutasime. 635 toetajat on suur tugi, kuid võiduks oleks olnud vaja enamat. Vahel on nii, et Su parim pole piisav. Pettunud ei ole. Pigem uhke, et sain nii palju hääli. Ja tänulik, et mul on nii palju sõpru, kes valmis aitama. Need sõbrad ja toetajad on mul ka homme, nagu mina olen neil.

Mis saab teist parteis edasi? Olete valmis Pevkuri meeskonnas kaasa lööma ja tema poliitilisi suundumusi järgima?

Oh, küll kõik vasakpoolsed pehmod saavad endiselt minu nimega hirmulugusid üksteisele rääkida. Ei muutu selles midagi. Kutsun kõiki enda toetajaid austama valimistulemust ja erakonda ühtsusele.

Juhatusse Te ei kandideerinud. Võrreldes varasemaga on nüüd teie võimalused erakonna otsustusprotsesside juures kaasalöömisel piiratud. Kuidas Te ise sellesse suhtute?

Uue esimehe peamine lubadus oli suurem avatus ja kaasamine, seega ei näe probleemi. Kui mul on hea idee, ei jää see teadmata neil, kes otsuseid peavad tegema. Nii on iga liikmega.

Loe veel

Avalikkuses on räägitud, et partei on esimehe valimiste eel taaskord lõhenenud. Kas teie arvates on parteis lõhe ja kuidas seda saaks ületada?

Minu arvates parteis ei ole lõhet. Ja eks mõlemad esimehekandidaadid ning valitud esimees peavad kutsuma kõiki koos töötama, teisti pole võimalik olla edukas erakond.

Kas tunnete, et teie kampaania läks selle nahka, et kampaania käigus jäi mulje räpasest mängust ning toimus kandidaatide mustamine? Kas see mängis Pevkuri kasuks ja teie kahjuks?

Jah, kuid kampaania on läbi ja ma olen kõik öelnud, mis selle kohta tuli öelda. Sõnum sai kohale – loud & clear.

Kuidas suhtute nendesse väljaütlemistesse, et valimised olid Kallaste ideoloogia võit ja partei läks tagasi nende kätesse?

Reformierakond ongi Kallase ja tema mõttekaaslaste ideedele rajatud, see on erakond, millega mina liitusin. Tulemust vaadates on selge, et Hanno Pevkur ja Kallased teevad edaspidi olulised juhtimisotsused, ootused on kindlasti kõrged muutuste ja tulemuste osas.

Mis saab edasi teist endast? Millised ideed on teil seoses Tallinna linnapeaks kandideerimisega? Mida tahate ära teha ja milline on teie visioon?

Minust saab ehk kampaania lõppedes taas inimene, keda lapsed ei näe vaid korra hommikul. Algab töö Team Tallinna loomisel. Piirkonnas töö juba käib. Tänagi arutasime Hanno Pevkuriga ja teades, et mul on tema tugi, teeme ühiselt tulemuse, et inimesed on uhked.

Tallinn saab parem, ägedam, mõnusam ning sõbralikum ja veel väga palju muud. Head ühendused, moodne taristu, arukalt planeeritud linnaruum, huvitav kultuurielu, rikkalik vaba aeg, hea turvalisus, kvaliteetne haridus, läbimõeldud sotsiaalteemad, meditsiin – kui teeme kampaania ametliku avalöögi, siis võtame katte oma suurtelt ja julgetelt ideedelt.