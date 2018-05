Michal: linnakodanikud väärivad paremat, kui selline juhtimine

"Tallinna probleem on süsteemne juhtimisprobleem, ainuvõim ei suuda ennast kontrollida, omad omasid ei kontrolli. Läbipõimutud sõltuvusahel on nii tihe, et valgus läbi ei paista. Muutust on vaja, jätkame ettepanekute tegemist, et linnavalitsuse liikmed, nagu riigis ministrid ei käiks nõukogudes lisatasude järgi, et kontroll oleks reaalne ja sõltumatu ja näiteks volikogu revisjonikomisjonis oleks enamuses opositsioon."

"Tallinn on jõukas linn ja linnakodanikud väärivad paremat, kui selline juhtimine," teatas Michal.