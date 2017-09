Michal keeldub Tallinna TV linnapeakandidaatide debatil osalemast, samuti TTV sulgemist lubanud Vakra ja Aeg aga kasutavad võimalust

Pühapäeval toimub Tallinna TV-s valimiste debatt, kuhu on kohale kutsutud suuremate erakondade Tallinna linnapeakandidaadid. Ehkki näiteks TTV´d sulgeda soovivad Rainer Vakra (SDE) ja Raivo Aeg (IRL) on debatil osalemist kinnitanud, teatas Kristen Michal (RE), et ei kavatse seal osaleda.

Michal on lubanud linnapeaks saades esimese asjana sulgeda Tallinna TV. Kutsele osalemaks TTV linnapeakandidaatide debatis, vastas Michal lisaks oma arvamusele telekanalist: "et sõnad ikka tegudega kokku läheks, ei kasuta ma Tallinna TV kui maksumaksja raha laristamise võimalust enesereklaamiks."

"Debativõimalusi on palju ees - rahvusringhäälingus, erameediakanalites ning portaalides. Kõrge ajakirjandusvabadusega riigis ei vajata maksumaksjale täiendavat kulu ja ammu piinlikkust tekitavat kesktelevisiooni. Linna raha saab kasutada arukamalt," põhjendas Michal vastuses.

Samuti TTV sulgemist lubanud Aeg ja Vakra on aga valmis debatil üles astuma. "Jah, me siin vaatasime ka, kuidas need lubajad on käitunud, aga siin alles oli Tartu linnapeakandidaatide debatt ja Urmas Klaas oli seal esindatud suurepäraselt. Reformierakond kasutab seega samamoodi kõiki lavasid, kus on võimalik üles astuda.

"Eks me seal debatis saamegi ka öelda, et selline formaat ei ole meile meelepärane ja TTV nagu ta maksumaksja raha eest täna töötab, tuleb lõpetada," põhjendas Aeg oma otsust debatil osaleda.

EKRE Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme on küll TTV jätkumise poolt ja mõistagi osaleb ka debatil, ent kiitis Michalit printsipiaalsuse eest.

Vakra ütles aga, et kavatseb kasutade kõiki võimalusi, et arutada ja debateerida Tallinna tuleviku üle ja selgitada tema jaoks õige pöörde vajalikkust.

"Nendest võimalustest loobumine oleks sama hea kui alla andmine. Ja kuna tegemist on otse-eetriga, pole võimalik Taavi Aasal teha sohki," ütles Vakra.

Vakra ütles, et talle ei meeldiks, kui valimiste eel astuksid TTV ekraanil üles vaid Taavi Aas ja Martin Helme. "Annan endast kõik, et tallinlased teaksid, millised on alternatiivid praegusele suletud ja korruptsioonimärkidega linnavõimule."