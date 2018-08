Michal: jõuministrid ja Tallinna linnapea peavad üksteise süüdistamise asemel astuma samme, et kord Tallinna tänavatel oleks tagatud

Kutsun üles jõuministreid ja Tallinna linnapea astuma konkreetseid samme, et turvatunne oleks tagatud. See teema ei ole kuum kartul mida üksteisele visata või punktivõtu koht, mure on siin ühine, poliitiline kuuluvus ei loe. Lapsevanemad ei pea kooliaasta alates muretsema laste turvalisuse pärast linnatänavatel ja parkides. Vastutuse veeretamine üksteisele ei ole see, mida Tallinna inimesed ootavad, vaid konkreetsed teod jõuametkondadelt ja omavalitsuse sotsiaal- ning planeerimistegevuses.

Michal möönis, et suvi on sel aastal liiklusolukorra aspektist olnud äärmiselt raske: õnnetustes on hukkunud palju inimesi. "Ministrite ja linnajuhtide vastutus on tagada kord Tallinna tänavatel, mitte veeretada vastutust töös, mis on tulemuslik vaid koos tehes," märkis ta.

Endine minister rõhutas ka kõikide jõudude omavahelise koostöö olulisust. "Oma justiitsministriks olemise ajast meenub analoogne kaasus perevägivalla juhtumitega, millega tegelemine polnud justkui kellegi asi. Alles siis, kui saime ühele joonele prokuratuuri, politsei ja sotsiaalsüsteemi, hakkasid asjad paremaks minema - tekkis usaldus."