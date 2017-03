Michal: huvitav, millal keegi ütleb Ratase Jüri lõbusatele rohelistele mehikestele, et TTV järgi inimestel vajadust pole

Reformierakondlasest riigikogu liige Kristen Michal leiab, et Tallinna Televisioon on mittevajalik ning suuremaks tegemise asemel võiks kanali kinni panna. "Seda vähem raisatakse maksumaksja raha," ütleb Michal.

"Asi, mida keegi peale selle (maksumaksja raha eest) tegija ei vaja, tehakse suuremaks. Proovige kindlasti ka tööl vestlust - ütlete, et seda pole vaja? Teeme suuremaks!" ironiseeris Michal oma Facebooki lehel vastuseks TTV uue juhi Revo Raudjärve plaanile tõsta kanali vaatajanumbreid kolm korda ei päästa telekanalit.

"Huvitav, millal keegi ütleb Ratase Jüri lõbusatele rohelistele mehikestele, et TTV järgi inimestel vajadust pole. Miljonite eurodega oleks paremat teha, kui kolmekordistada Tallinna Kesktelevisooni vaadatavust. Propamiljonite eest saaks näiteks kõvasti tänavaid puhastada," lisas Michal.

"Mul poleks midagi selle vastu, kui näiteks tohter Vassiljevi saatele kuluva raha eest puhastatud lõigu juures seisaks Vassiljev ja karjuks seal soovijate olemasolul oma nõuandeid. Turistidele ka elamus missugune. Unustage see mittevajaliku asja kolm või viis korda suuremaks tegemine, pange kinni, mida varem, seda vähem raisatakse maksumaksja raha. Viimane TTV töötaja kustutab valguse," sõnas Michal.

Tallinna Televisiooni uus juht Revo Raudjärv ütles tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et plaanib muuta kanali vaatajanumbrid kolm korda suuremaks. "Esimeseks eesmärgiks on tõsta vaatajanumbreid kolm korda suuremaks, nn daily share on hetkel 1,3 protsenti, jaanuaris 2020 võiks olla 3,6 protsenti," sõnas Raudjärv.

TTV uus juht soovib muuta ka telekanali rahastust. Edaspidi võiks tema nägemuses kanali eelarvest 50 protsenti katta reklaamitulu, hetkel on see protsent väga väike. Samuti soovib ta telekanali Solarise keskusest kolida Linnahalli, mida tõenäoliselt varsti renoveerima hakatakse.