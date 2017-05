Michal: erakond, mille minister ei toeta kuulumist NATOsse, ei peaks olema valitsuses

Reformierakonna poliitik Kristen Michal kirjutas Facebookis, et Keskerakond ei peaks kuuluma valitsusse. Keskerakonna minister Mihhail Korb rääkis teisipäeval Haapsalu venekeelsetele veteranidele, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse ega ka kahe protsendi kulutamist riigikaitsele.

"Arvan, et selline erakond ei peaks valitsust juhtima. Valitsusliikme sõnum, et Eesti ei peaks NATOs olema paistab Keskerakonna ja Ühtse Venemaaga leppe taaselustamine. Eesti on mõne kuu pärast ELi eesistujariik, ja asi läheb järjest piinlikkumaks. Meenuvad Yana Toomi sõnumid, et NATO kaitseväelasi Eestis on vaja vaid iibe tõstmiseks. Keskerakonna esimees on peaminister ja Eesti riigikaitse juht. Selliseid sõnumeid andvad ministrid ja teda toetav erakond peaks riigi juhtimisest lahkuma," kirjutas Michal.