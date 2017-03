Michal ärgitab ohtlikke teid neljarajaliseks ehitama: valitsus ja Kadri Simson võtku ambitsioonikam teedetaristu ehitus ette

Endine majandus- ja taristuminister, Reformierakonna parlamendisaadik Kristen Michal käis vahetult enne Rõivase valitsuse kukutamist välja idee muuta Pärnusse ja Narva viivad maanteed neljarajaliseks. Nüüd, kus avalikkuse suure tähelepanu alla on sattunud Tallinna-Narva traagiline 6,5-kilomeetrine Aaspere-Haljala kaherajaline ja rohkete hukkunutega teelõik, julgustab Michal praegust majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit ja praegust valitsust andma neljarajaliste teede ehitamiseks kiiremalt hoogu juurde.

"Kõik kolm suuremat suunda tuleks neljarajaliseks ehitada. Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu (kuni piirini) ja Tallinn-Narva," oli Kristen Michali ettepanek majandus- ja taristuministrina ning ta on selles veendunud ka nüüd, opositsioonierakonna esindajana.

Konkreetse Tallinna-Narva maantee 6,5-kilomeetrise Aaspere-Haljala teelõigu osas leiab Michal, et kui maanteeamet astub liikluskorraldusvahenditega esimesed sammud, siis edasi peaks tulema lauale tempokalt plaan, kuidas suuremad suunad neljarajaliseks ehitada.

"Ambitsiooni ja soovi Eesti inimestel ning ettevõtjatel selleks on, mina oma ideedele neljarajalistest põhisuundadest ja Tallinna-Tartu maantee laiendusele sain väga kõva tuge," meenutas Michal ministriaegu.

Korralik teedevõrk annab majandusele häid võimalusi, ka keskusest eemal, mis lisaks liiklusstressi ja õnnetuste vähendamisele. "Nii et valitsus ja Kadri võtku ambitsioonikam teedetaristu ehitus ette, kustutagu minu nimi päisest ja tehku oma plaaniks, luban et kiidan oma järeltulijat - see oleks sisus õige asi," sõnas Michal.

Loe veel

Michali sõnul oleks kolme suurema suuna neljarajaliseks ehitamise maksumus kümne aasta jooksul 1,5 miljardit eurot ja teede rahastusele tähendaks see aastas 100-150 miljonit täiendavat raha. "See on Eesti Vabariigile kindlasti jõukohane ülesanne, senine teede eelarve on suurusjärgus 250-270 miljonit aastas, iga aasta pisut kasvades," märkis Michal.

Sel aastal algab Tallinn-Tartu maantee ehitus kuni Mäoni, maksumusega 170 miljonit eurot. Pea pool, 80 miljonit eurot tuleb juba olemasoleve teede rahale eelarvest lisaks. "Väheneb stress, õnnetused ja aegruumiline vahemaa, kasvavad majanduslikud võimalused," loetles Michal neljarajaliste teede plusse.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas traagilisest 6,5-kilomeetrisest teelõigust Lääne-Virumaal Aaspere ja Haljala vahel, kus on viimase 17 aasta jooksul hukkunud 12 ja vigastada saanud 42 inimest. Maanteeamet otsustas, et paigaldab juba sel suvel teelõigule kummipostid. Loe lähemalt SIIT.