Michal: alkoholitarbimine langes kümme aastat järjest. Selle tõus on konkreetselt praeguse valitsuse süü

Reformierakonna juhatuse liige Kristen Michal pareerib Erki Savisaare süüdistusi kehvast alkoholipoliitikast varasema valitsuse aadressil.

Michali sõnul on piirikaubandus tänase valitsuse otsuste tulemusena mitmekordistunud. "See on fakt, mida keegi ei eita," loetles Michal järjest fakte vastukaaluna Erki Savisaare süüdistustele Reformierakonna juhitud valitsuse aadressil.

"Viimased 10 aastat on alkoholitarbimine langenud," tegi ta siiski väikse möönduse mõningate aastate osas. "Kui 2007 tarbiti üle kaheteistkümne liitri, siis 2016. aastal oli alkoholitarbimine 8,3 liitrit."

Michal tõi teise faktina välja, et kui varasemate valitsuste otsused on hoidnud alkoholitarbimist pidevas languses, siis tänase valitsuse otsused on suunanud tarbimise tagasi kasvule.

"Fakt kolm," tähistas Michal eestkätt õlleaktsiisi tõusu. "Seda ei anna kuidagi varasema aktsiisitõusuga võrrelda. Tänane aktsiisitõus on suurendanud alkoholivarusid ja suunanud ostjad Lätti."

Lisaks alkoholi kokkuostmisele lõunanaabri juurest tõi Michal välja veel teisedki tooted, mida eestlased sealt ostmas käivad. "Sellega koos on kogukahjum aastas hinnanguliselt üle saja miljoni euro," järeldas ta.