Metsateadlane Toomas Frey: me oleme oma metsa juba seitse aastat ette ära raiunud!

Ökoloog, geobotaanik ja metsateadlane Toomas Frey räägib usutluses Õhtulehele, et Eesti metsade massilise raiumise põhjuseks on Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) antud liiga vabad käed, mistõttu võetakse metsa igal aastal maha üle kahe korra rohkem, kui mõistlik oleks.

Niisuguse raietempo puhul jätkub sellised metsi, millega me harjunud oleme, veel ehk vaid mõnekümneks aastaks, kirjutab Õhtuleht.

Meil on maaülikooli metsateadlaste teadmisel ja keskkonnaministeeriumi toetusel avalikkusele teada antud, et meie mets kasvab palju kiiremini, kui seni teadsime, ja sellega õigustatakse, et peame ka rohkem raiuma.

Aga asi on ju selles, et metsamaa hulka arvestatakse ka metsata metsamaa, kus midagi ei kasva. Me tohiks tegelikult raiuda aastas kuus miljonit tihumeetrit, mitte 14–16 miljonit, nagu seisab metsanduse arengukavas.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes