Mets muudkui põleb, päästeamet hoiatab hirmsa tuleohu eest. Kas tänavu jaanilõket ikka tohib teha?

Praegu leegitseb Harjumaal viimase kümne aasta kõige suurem metsatulekahju, Vikipalu kandis põleb lausa 200 hektarit metsa, mis viib vägisi küsimuseni, et kas jaanipäeval ikka tuld tohib teha?

Päästeameti pressiesindaja Iveri Marukašvili ütles Delfile, et täpsemat infot jaanipäeva-aegsete ohutusnõuete kohta annab amet tuleva nädala alguses.

Siiski pole põhjust oodata, et kõrge tuleoht metsades selleks ajaks lahtunud on, seega võib juba praegu julgesti öelda, et metsas ei tohi mingil juhul jaanituld teha. Praegu kehtib üle Eesti suure tuleohu aeg, mis tähendab, et metsas ei tohi suurt midagi teha, ei suitsetada, grillida ega ATV-ga sõita.

Asulate puhul säärane keeld siiski ei kehti. „Rannas või staadionitel on lubatud,“ ütles Marukašvili jaanilõkete tegemise kohta. Sama lugu on inimese enda koduaia või talutaguse maalapiga – seal suure tuleohu aja nõuded ei kehti, ja ohutusreeglitele vastava lõkke tegemine on seega lubatud.