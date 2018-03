Merivälja skandaalne koolijuht lahkus ametist

Viimasel ajal suurtesse skandaalidesse sattunud Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe lahkub aprilli keskpaigast ametist.

Kaja Laanmäe on Merivälja kooli juhtinud alates 1980. aasta juulist.

Laanmäe lahkub ametist omal soovil. Tallinna haridusala juhtiv abilinnapea Vadim Belobrovtsev tänab Kaja Laanmäed koostöö ja panuse eest haridusellu.

Tallinna Haridusamet kuulutab lähiajal välja konkursi Merivälja Koolile uue direktori leidmiseks.

Veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht, et Merivälja kooli direktori Kaja Laanmäe alluvuses töötanud abikaasa käitus õpilastega kohatult, samas töötanud direktori poeg on süüdi mõistetud kange narkootilise aine omamises. Kooliõpilaste vanemad nõudsid haridusministrile saadetud avalduses, et direktor ametist priiks saaks.