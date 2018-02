Merivälja kooli direktor vassis: käsu koolijuhi poja ja abikaasa vallandamiseks andis linnavalitsus

Tänase EPLi loos väidab direktor, et lõpetas töölepingu poja ja abikaasaga oma närvide säästmiseks. Linnavalitsus kinnitab, et käsk tuli neilt.

Tänane Päevaleht kirjutab, kuidas Merivälja koolis töötas veel reedeni direktori abikaasa ja poeg, kusjuures poeg mõisteti mullu novembris süüdi kokaiini omamises ja abikaasa kohta on laekunud kaebused 8. klassi tüdrukute seksuaalse ahistamise kohta.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on ta suhelnud Kaja Laanmäega mitmel korral. „Ja andnud käsu need kaks inimest ametist vabastada, mida direktor ka tegi,“ lisas Belobrovtsev. Mis saab direktorist endast, see sõltub abilinnapea sõnul paljuski sellest, millised on sisekontrolli tulemused.

„Lähtuvalt neist langetame ka edasised otsused, kas vabastada direktor ametist või mitte. Kõiki kahtlustusi-süüdistusi tuleb väga tõsiselt võtta, kuid ootame ära faktid ja kontrolli tulemused. Soovin väga, et see asi saaks korda,“ ütleb Belobrovtsev.

Linnaini on jõudnud Merivälja koolist aastate jooskul erinevaid kaebusi, kuid ametlik teade tuli läinud aasta septembris. „Lastevanemate kaebusi laekub meile koolidest ikka, nende kõigiga tegeletakse, ja selles suhtes ei ole Merivälja kool erand. Pärast ametlikku kaebust viisime Merivälja kooli sisse sisekontrolli, mis on tegutsenud seal viimased paar kuud ja paari nädala pärast on oodata kontrolli tulemust,“ kommenteeris Belobrovtsev.