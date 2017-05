Merike Martinson: linnal pole nii-nimetatud vabu aadresse süstlasvahetuspunktide rajamiseks

Foto: Karli Saul

"Kindlasti on vajalik leida võimalus kahjude vähendamise keskuse avamiseks Lasnamäel, kus arvestuslikult on kuni 2000 süstivat narkomaani," sõnab Tallinna abilinnapea Merike Martinson. Kuhu aga see ja teised keskused rajataks, on siiani küsimärk.