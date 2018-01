Merevee taseme langus võib hakata häirima laevaliiklust Hiiumaa liinil

TTÜ meresüsteemide instituudi prognooside kohaselt langeb veetase lähipäevil nii Rohuküla kui Heltermaa sadamas kriitilisele tasemele, mis võib hakata häirima laevaliiklust või halvimal juhul peatada selle täiesti.

TS Laevad peakapten- mereohutusjuhi Jaanus Matso sõnul peab laeva kiilu all olema vähemalt 45 cm vett, et parvlaevad saaksid ohutult sõita.

"Tuginedes lähitundide ja lähipäevade prognoosidele on üsna tõenäoline, et laevakaptenitel tuleb teha valikuid sõidukite laadimisel laevale ehk madalas merevees sõitmiseks võimalikult väikse süvisega võivad laevad olla sunnitud väljuma pooltühjalt ja ei saa kõiki soovijaid peale võtta. Palume reisijatel arvestada ka võimalusega, et veetaseme jätkuva langemise korral võib laevaliiklus ajutiselt katkeda," sõnas Matso.

TS Laevad loodab reisijate mõistvale suhtumisele ning palub enne sadamasse tulekut jälgida operatiivset infot praamid.ee veebilehel ja Facebookis. Laevakaptenid teevad jooksvalt otsuseid lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest.

TTÜ Meresüsteemide instituudi meretaseme infosüsteemi reaalajas mõõteandmed ja 48-tunni prognoos on nähtav siin.