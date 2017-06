Mereväe laevastiku ülemaks määrati kaptenleitnant Peeter Ivask

Täna Miinisadamas aset leidnud tseremoonial määras mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska mereväe laevastiku uueks ülemaks kaptenleitnant Peeter Ivaski.

"Olen veendunud, et kaptenleitnant Ivaski omandatud kogemustest on meil vähemalt sama palju õppida kui temal meilt," ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.

"Mul on suur au see ametikoht vastu võtta. Saan aru, et sellega kaasneb ka suur vastutus. Annan endast parima, et mereväel läheks hästi ning veelgi paremini," ütles laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask.

Kaptenleitnant Peeter Ivask teenib kaitseväes 1991. aastast alates. Ta on teeninud mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülemana, vanemstaabiohvitserina NATO mereväekomponendi Northwoodi staabis ning kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonnas. Lisaks on ta täitnud Balti kaitsekolledžis lektori kohustusi.

Mereväe laevastikus on kolm nüüdisaegsete miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat, miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatav Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev, spetsiaalse väljaõppe saanud miinituukrite grupp ning miini-infokeskus, mille ülesanne on hallata ja täiendada Eesti vete miinisõjaga seonduvaid andmebaase.