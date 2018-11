Meremuuseum otsib eksootilisi esemeid

„Kui varem on meie näitused keskendunud pigem meretehnikale, laevadele, avastusretkedele ja muule sellisele, siis nüüd toome rambivalgusesse läbi ajaloo meremehi saatnud inimliku tahu, kuidas tullakse toime pika kodust äraolekuga,“ rääkis Meremuuseumi juht Urmas Dresen. „Parimaks viisiks selle sensitiivse teema publikuni toomisel, peame mitmekülgset kunstilist installatsiooni koos lisanduva ajaloolise osaga,“ selgitas Dresen. Kuigi kõnealune näitus on alla 12-aastastele mittesoovitav, on pidevalt arenev ning täienev Lennusadama püsiekspositsioon siiski jätkuvalt kogupere atraktsiooniks.

Näitusele “Sex & the Sea” esemete pakkumiseks tuleb saata asjadest foto aadressile kogumine@meremuuseum.ee. Eriti oodatud on suveniirid näkineiu skeletist, mis olid kombineeritud ahvi ja kala luudest, sadamalinnade klubikaardid või ürituste lendlehed ning esemed, millel võivad olla ka erootilised joonistused. Asjadest teeb lõpliku valiku näituse autor, ent pakutud esemeid saab näha ka Lennusadama Facebooki lehel. Näitusele valitud esemed tagastatakse alates 31.01.2020.

Näitus “Sex & the Sea” avatakse Lennusadamas 8. märtsil 2019. Samal näitusealal saab 13. jaanuarini vaadata Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud rikkalikku ülevaatenäitust “100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018”, mille kuraatoriteks on Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen ning teadurid Feliks Gornischeff, Arto Oll, Teele Saar ja Mihkel Karu.