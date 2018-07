Menetleja otsus: Igor Mang avas tšakraid naiskliendi tahte vastaselt ja tekitas sellega ebamugavust

Väärteoprotokolli süüdistuse kohaselt viis Mang politseile avalduse teinud naisega 20. aprillil läbi aurade ja tšakrade avamise protseduuri naise tahte vastaselt, mis tekitas naisele ebamugavust.

Mang esitas omalt poolt vastulause ja tema kaitsja oli seisukohal, et väärteomenetlus tuleb lõpetada. Kohtuväline menetleja Ravil Khair Al-Din aga kaitsja arvamusega ei nõustunud.

Väärteomenetleja nõustus kaitsja seisukohaga, et meedias avaldatud andmeid ei saa kasutada tõendina.

Mang kinnitas oma vastulauses, et kohtus avalduse teinud naisega, kes soovis vaid horoskoobi koostamist. Mangi ütluste kohaselt pakkus ta, et oleks vajalik ka tšakraid vabastada.

Tunnistaja osutas üksikasjalikult aset leidnud kohtumiste asjaoludele ja suutis detailirohkelt reprodutseerida aset leidnud vestlusi, kajastades ka detaile, mis polnud süüteoga iseenesest seotud.

Tunnistaja ja Mangi ütlused erinevad üksnes protseduuri läbiviimise asjaolude osas ehk selles osas, kas tegemist oli juhuslikku laadi sündmuse või tahtliku väärkohtlemisega.

Menetleja leidis, et tunnistaja ütlused on usaldusväärsed, sest viitavad asjaolude elulisele usutavusele. Seega on tunnistaja ütlustega tõendatud, et tšakrade avamise protseduur oli kantud seksuaalset laadi toimingute läbiviimise eesmärgist, mis alandas avalduse teinud naise inimväärikust.