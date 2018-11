Meie viga! Tarandi prillid toimetati EKRE-ni, kuid need pole isiklikult Martin Helme käes

Oma materjale kontrollides peame tõdema, et Helme kriitika on põhjendatud.

Telefoniintervjuu salvestust kuulates selgub ka segaduse põhjus. Pöördusime rahvasaadiku poole viisakas vormis ning teietasime härra Helmet. Küsimusele "Rääkisime Mart Riebergiga, kes ütles, et andis Indrek Tarandi prillid täna lõunal teie kätte. Vastab see tõele?" vastas Helme "Jah, meile toodi need ära."

Sealt alates jätkus ajakirjaniku ja Helme vaheline vestlus samas möödarääkivuses – ajakirjanik küsis "teie"-vormis, mõeldes Helmet iskliklikult, Helme vastas "meie"-vormis, pidades silmas oma organisatsiooni.

Raputame endale tuhka pähe - olime liialt kärsitud ning ei kuulanud Helme öeldut piisava hoolega. Tõepoolest ei saa me väita, et Tarandi prillid on Helme käes isiklikult, kuigi nende EKRE-ni jõudmist ta kinnitas. Vabandame ja loodame, et meie toimetuse endise töötajana leiab Martin Helme südames ruumi vanadele kolleegidele andestada!