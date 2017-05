Meelis Pai vastab Kaljulaidile: Kaljulaid käskis korraldada enda isiku propageerimiseks kolm tasuta etendust

Ise omale palga suuruse välja mõelnud Meelis Pai ütleb, et see pole lambist võetud.

Meelis Pai vastas täna Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaidi teatele, et maksumaksja raha väärkasutamise tõttu lasti Pai Salme kultuurikeskusest lahti.

"Raimond Kaljulaidi väited minu töö kohta Salme Kultuurikeskuses ja Salme Kultuurikeskuse töö ja töötajate kohta on äärmiselt pahatahtlikud ja solvavad.

Meelevaldne siseauditi tõlgendamine, viited lepingutele jne on justkui väljavõte propagandaraamatust vastase moraalseks hävitamiseks. Kõik sõlmitud lepingud on koostatud Põhja Tallinna linnaosa vastavate ametiisikute poolt ja hangete piirsummad on saanud nende heakskiidu.

Üldsusele valetamine, justkui oleks auditit alustatud juba jaanuari algusest iseloomustavad väga selgelt inimest, kelle ainukeseks sooviks on üle laipade minnes poliitilist profiiti lõigata.

Hr. Kaljulaid kasutades oma mõjuvõimu ja tema otsesel käsul toimusid Põhja Tallinna linnaosa tellimisel 2016 aastal kolm tasuta etendust Põhja-Tallinnas ja Salme Kultuurikeskuses. Kusjuures kattis etendustes osalenud näitlejate esinemiskulud ja tasud Salme Kultuurikeskus. Sellega tekitati otsest kahju ca 6500 euro ulatuses. Tallinna linnavalitsuse määruse järgi on linnaasutustel keelatud osutada sponsor või mõne muu tegevuse kaudu tasuta teenuseid.

Kõik need kolm etendust olid kantud hr. Raimond Kaljulaidi soovist oma isikut propageerida maksumaksja raha eest.

Kogu negatiivne meediakampaania on ajendatud soovist minu tasalülitamiseks peale seda, kui avalikustasin Tallinna linnahalli projekteerimishankel toimunud tegevuse. Miks ei ole sisekontrolli kaasatud juhtumisse, kus linnahalli juhatuse liige käis arhitekt Raine Karbi kinnitusel teda veenmas, et Ta annaks autoriõigused koheselt üle Allianss Arhitektid OÜ-le. Sellega tekitati olukord, kus enampakkumisel sai osaleda ainult eelpool toodud ettevõtte ja algse tööde hinna 6,2 miljoni euro asemel tegi Allianns Arhitektid OÜ 9,7 miljoni euro suuruse pakkumise.

Hr. Kaljulaid, kes on väidetavalt Keskerakonna kampaaniameister ja juht peaks selgitama, kuidas sellised asjad juhtuda saavad ja kuhu või kellele oleks läinud tekkiv hinnavahe.

Taavi Aasa valetamised on ületanud igasuguse piiri.

Taavi Aas peaks olema viimane inimene, kes julgeb kinnitada, et tema on suhtunud heaperemehelikult linna rahakotti. Allianss Arhitektid OÜ lepingu lõpetamine ei olnud kollektiivne otsus, vaid selle otsuse tegi Tallinna Linnahalli AS nõukogu, teatas Pai veel ühes täna saadetud teates.

Olles eelnevalt kahe kuu jooksul korduvalt juhtinud Taavi Aasa tähelepanu ebaseadusliku ja äärmiselt kahjulikust lepingust olles kaasanud sellesse tegevusse juriidilised eksperdid, Vaatamata nõukogu tegevustele jättis Taavi Aas kõik ohud ja hoiatused tähelepanuta ja korraldas töö ümber selliselt, et juhatuse liige suhtles otse Linnapea kohusetäitjaga jättes nõukogu täielikku infosulgu.

Kui kolme miljoni euro võrra kallinenud projekteerimine (mille teoksaamise ainukeseks takistuseks osutus nõukogu) on linnarahaga heaperemehelik ümberkäimine, on see sama kui Ramond Kaljulaidi väited, et ta ei tea midagi lähiminevikus toime pandud kuritarvitamistest reklaamikampaaniates."