Meelis Pai: tülisid pole, jätkan kunstilise juhina

Kuigi Tallinna pressiteenistuse teatest jäi mulje, et Meelis Pai enam linnahalli tegemistes kaasa ei löö, väidab mees ise muud.

Pai selgitab Delfile, et kuna ta ei saa korraga olla nõukogu esimees ja kunstiline juht, siis tuli nõukogu esimehe kohalt tagasi astuda ja nüüd jätkab ta lihtsalt kunstilise juhina.

Samas võis Raepressi selgitusest välja lugeda, et küsimus oli otseses huvide konfliktis. Tsiteerides pressiteadet: "Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul oli Meelis Pai vabastamise põhjuseks iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes polnud omaniku esindajaga kokku lepitud."

Pai aga lükkab ümber jutud võimalikust tülist ja enda vallandamisest. Ta ütleb, et töösuhe jätkub ja ta vestles äsja Taavi Aasaga sellest, et on ka edaspidi kunstiline juht.