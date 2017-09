Meelis Pai: Savisaare ja Sõõrumaa liitumine oli ainuõige otsus

Endine keskerakondlane Meelis Pai leiab, et Savisaare Liidu ja Tegusa Tallinna ühinemine oli ainuõige otsus. „Nii nagu Jüri Mõis ka varasemalt on öelnud, siis antud liidud täiendavad teineteist – üks vaatab pigem sotsiaalseid ja teie majanduslikke teemasid. Kui selline jõud kokku panna, siis võib sellest välja kasvada väga suur asi,“ lisab Pai.

Valimisliidu tugevusteks peab Pai Savisaare uuenduslikke ideid ja Mõisa varasemat kogemust linnapeana ning Sõõrumaa-Mõisa tiimi teadmisi erasektorist. „Sõõrumaa ja Mõis oma meeskonnaga toovad sellesse liitu ja valitsemisse erasektori mõtlemist, mis on väga oluline, sest väga paljusid linna allasutusi tuleb juhtida nii nagu erasektoris seda tehakse,“ arutleb Pai.

Savisaare innovaatiliste ideede koha pealt toob Pai esile tallinlaste võimaluse sõita tasuta ühistranspordiga. „Ärgem unustagem tasuta ühistransporti, mille üle alguses kohutavalt naerdi ja utoopiliseks mõtteks peeti. See on käivitav jõud - tänu sellele on Tallinna rahvaarv suurenenud ning laekunud rohkem maksuraha, tänu millele on saanud linna edasi arendada,“ sõnab Pai. Ta lisab, et paljudki praegused linna hüved on suuresti tänu Savisaarele ning neli aastat tagasi linnavolikogus vastu võetud ideele.

Kuigi Savisaare ja Sõõrumaa liit on Pai sõnul väga tugev, siis kõige suuremaks konkurendiks peab ta Keskerakonda. „Kahtlemata on meie suurim konkurent Keskerakond,“ nendib Pai.