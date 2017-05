Meelis Pai lasti ka Salme kultuurikeskusest lahti: reklaamvideo telliti tihendimüüjalt, kanga kujundus piirdeaedade valmistajalt

Tallinna sisekontrolör edastas Põhja-Tallinna valitsusele Salme kultuurikeskuses Meelis Pai juhtimisel tegutsenud lasteteatri tegevuse kohta vahekokkuvõtte. Linnaosa vanem Raimond Kaljulaid tegi pärast sellega tutvumist kultuurikeskuse juhatajale ettepaneku Meelis Pai tööleping lõpetada.

Linna sisekontrolöri teenistus alustas Salme kultuurikeskuse kontrollimist käesoleva aasta alguses linnaosa vanema palvel. Sisekontrolöri memo saab lugeda SIIT..

“Juba möödunud aastal tuli mitmeid signaale, et Salmes ei ole asjad korras. Nõudsime seepeale Salmest välja lepingud ja muid dokumente ning pöördusime linna sisekontrolli. Pärast vahearuandega tutvumist tegin Salme kultuurikeskuse juhatajale ettepaneku Meelis Pai tööleping lõpetada,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul pole see kahjuks esimene personalialane muudatus, mis on tulnud Põhja-Tallinna valitsuses teha.

“Aasta aega tagasi, kui mind linnaosa vanemaks kinnitati, ütlesin, et üks minu ülesandeid on teha see linnaosavalitsus korda. Selleks oleme teinud mitmeid vahetusi nii linnaosa juhtmeeskonnas kui spetsialistide tasemel, aga ka linnaosale alluvates asutustes,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul peab Salme kultuurikeskusest tulevikus saama kaasaegne kultuurikeskus, vähemalt sama heade tingimustega kui Kultuurikatel või Vaba Lava.

Sisekontrolöri teenistuse vahekokkuvõttes seisab, et sõlmitud on küsitavaid lepinguid. Mitmete lepingute puhul on ostu summad vaid veidi alla riigihanke piirmäära, mis viitab soovile vältida hangete läbi viimist. Meelis Pai lasteteatri projekti ei ole nõuetekohaselt juhitud, linna vahendite kasutamine ei ole olnud läbipaistev ega otstarbekas.

Sisekontrolöri memos on toodud näiteks lepingud turundusplaani koostamiseks ja müügitegevuse juhtimiseks, millega keskuse töötajate väitel tegeles Meels Pai. Meelis Pai ise väitis sisekontrollile, et ei tea nendest lepingutest midagi.

Aruande kohaselt üritas sisekontroll saada teavet teenust osutama pidanud äriühingult. Äriühingu poolt lepingu allkirjastanud isik väitis aga, et ei tea lepingust midagi.

Sarnaseid küsitavaid tehinguid on ka teisi. Valdav osa sisekontrollile huvi pakkunud lepingutest on sõlmitud Meelis Pai poolt ostumenetlusse kaasatud isikutega.

Sisekontroll jätkab Salme kultuurikeskuse kontrollimist.