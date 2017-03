Meelis Pai astus Keskerakonnast välja

Täna andis endine Tallinna linnahalli nõukogu esimees ja keskerakondlane Meelis Pai teada, et lahkub erakonnast.

„Vaadates viimaseid sündmusi, siis ma ei taha enam selles seltskonnas olla,“ vahendab Õhtuleht Pai sõnu.

Hiljuti jõudis endine keskerakondlane Meelis Pai uudistesse Tallinna linnahalliga, kus ta sõlmis endaga lepingu. Pai oli korraga linnahalli nõukogu esimees ja linnahalli kunstiline juht. Enda sõnul tegi Pai tööd ausalt ja tõi enda sõnutsi päevavalgele linnahalli korruptsioonijuhtumi, kus Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ja Väino Sarnet tegelesid koostöös Allianss Arhitektidega JOKK-skeemiga.

Pai erakonnast lahkumist kinnitab ka äriregistri erakondade andmebaas, kust on näha, et 2013. aasta 1. juulil Keskerakonda astunud Meelis Pai liikmelisus on alates 31. märtsist lõppenud.