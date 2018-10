Meelis Oidsalu: NO99 elustas Eestis poliitilise teatri

"Teater NO99 on kogu aeg lubanud, et on 100 protsenti kohal oma kunstiga ja ka seda otsust tuleb kiita kui sajaprotsendilise kohalolu kinnitust. Nad järgivad selle otsusega oma kusntnikueetost, on oma manifesti sellega ellu viinud," ütles Oidsalu. "See, et 100 lavastust jäi täitmata, on täielikult kõrvaline, statistiline asjaolu. NO99 oleks võinud ka teha ainult ühe lavastuse ja ka siis oleks nad läinud teatriajalukku," lisas ta.

Teater NO99 on Oidsalu hinnangul defineerinud oma tegevusaja jooksul mitte ainult teatripilti, vaid ka eesti kultuuri laiemalt. "Nad elustasid poliitilise teatri ja mitte mingisuguse marginaalse avangardnähtusena, vaid tõid selle peavoolu," sõnas ta. Kusjuures teater NO99 tegeles juba ennetavalt probleemidega, mis alles hiljem aktualiseerusid, nagu rahvusluse kriis, keskkonnateemad, isegi Savisaare protsessi kulgu suutsid nad ette näha. "Nende suurlavastus "Ühtne Eesti" tõi kultuuri pikaks ajaks esikülgedele. Ja me räägime lavastusest, mida etendati ainult korra!"