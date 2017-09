Meelis Kubits: riigivalitsemise vastutamatus tekitab tohutut stressi maksumaksjates, kes selle jama kinni peavad maksma

Suhtekorraldaja Meelis Kubits leiab, et riigivalitsemise juures süveneb vastutamatus. Vastutust ei võta ka need, kes seda suure suuga lubavad.

"Pärast seda, kui ühes kõige keerulisemas ja sensitiivses ministeeriumis lendas ebakompetentsuse ja arrogantsuse tulemusel miljoneid eurosid korstnasse, teatas kõrge ametnik, et tema vastutab. Jäime siis kõik ootama, et milles seisneb see vastutus, mis on selle sõna sisu 2017. aasta Eesti riigivalitsemise kontekstis. Inimene lastakse lahti, läheb ise ära, maksab raha tagasi – milles see seisneb? Ma ei ole selle partei esindaja, kes arvab, et kõikide vigade tegijad tuleks kinni panna, aga kui üldse midagi ei juhtu, siis vead kipuvad korduma," ütles Kubits veebilehele edasi.org.

"Lisaks tekitab see tohutut stressi maksumaksjates, kes selle jama kinni peavad maksma. Ja kui siis kõige lõpuks lisatakse, et see on mitte ainult vastutus, vaid see ongi riigimehelik käitumine..." lisas Kubits.

Suhtekorraldaja osutas ka sellele, et peaminister Jüri Ratase jaoks algas kõik lendstardist. "Seda pinget võib ainult ette kujutada. Konflikt erakonnas, raske koalitsioon, EL-i eesistumine, kõik on uus. Selles valguses on olnud ta tubli. Paneb väga külmalt. Vastutamatus on pikem trend, see on narkosõltuvus. Keegi maksab niikuinii kinni ja toob uue koguse. Sellest oli see maikuu EPL-i lugu".

Kubits arutles enda sõnul veel paar aastat tagasi, et miks ometi ei tehtud Savisaarele pakkumist taandumiseks. "Täna ütlen, et Savisaart on üks ja ta ei allu ühelegi mudelile. Üks terve Kesk-ja Ida-Euroopa, meie saatusekaaslaste ja Skandinaavia peale. Ei ole kedagi teist võrreldavat. Leedus olid Brazauskas ja Landsbergis, aga nad on lahjemad kujud, Ukrainas Timošenko, aga ta armastab liiga palju raha. Ja muidugi Šaakasvili, aga ta on veel liiga noor. Vaevalt pool Savisaare karjäärist. Seega on täiesti selge, et Savisaar ei mahu ühegi kokkuleppe sisse. Varsti kolmkümmend aastat ratsu seljas teel võimu poole. Muuseas, Savisaare osas vedasime aasta tagasi ühe sõbraga kihla, kes väitis, et 2017 on Savisaare ümmargune null. Selle kihlveo olen ma juba võitnud".

