Meelepaha haridus- ja teadusministeeriumis: valitsusala töötajate rahulolu on mitmes küsimuses teistega võrreldes enim kukkunud

Sealjuures on uuringu järgi töötajate hulgas kõige rohkem langenud tippjuhi kuvand just HTM-i haldusala asutustes. Rahulolu vahetu juhtimisega on HTM-is samuti langenud, kuid sel puhul on langus olnud väiksem kui teiste ministeeriumide haldusalades ja hinne üldvõrdluses parim.

Lisaks sellele on teistest riigiasutustest enam on haridus- ja teadusministeeriumis langenud ka rahulolu informeeritusega. Samuti on teistest enam langenud HTM-i haldusala töötajate rahulolu kaastööliste kogukonnaga.

Võib oletada, et eelnev aitab selgitada ka seda, miks HTM-i haldusala töötajate rahulolu sellega, kuidas nende tööd väärtustatakse, on võrreldes teiste riigiametitega enim langenud.

Ka on HTM-i valitsemisalas teistega võrreldes kõige rohkem langenud pühendumine oma tööle.

Tähele tuleb panna, et keskmiselt pole HTM-i näitajad iseenesest halvad, kuid töötajate rahulolu on eelnimetatud küstimustes on kõigi teiste avaliku sektori valdkondadega võrreldes kolme aasta jooksul märgatavalt langenud.

Viimastel päevadel on avalikkuse ette jõudnud haridus- ja teadusministeeriumi töötajate rängad ettteheited kantsler Tea Varraku juhtimisstiili osas, mis annavad pildi emotsionaalsest represseerimisest ja isikupõhisest vaenulikkusest. HTM-is on olnud ka väga suur kaadri voolavus.

Lisaks on välja toodud, et Varraku kantsleriksoleku ajal oli olukord sarnane ka rahandusministeeriumis.