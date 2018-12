Meeleavaldust provotseerinud sakslane: muutusin emotsionaalseks ja avaldasin oma arvamust

Oma sõnul kõndis ta eile Vabaduse väljakul koos oma alla 2-aastase pojaga: "Olin šokeeritud nendest sõnumitest, mis olid plakatitel," kommenteerib Hartleb. Mees elab Eestis juba neli aastat ning tal on eestlannaga poeg, kellel on nii saksa kui eesti kodakondsus. "Meie olemegi immigrandid, kelle vastu see meeleavaldus oli," lisab ta.

"Ma kaitsesin juba 2004. aastal doktorikraadi populismi ja radikalismi teemal ning selle meeleavalduse vorm ja sõnumid häirisid mind väga," muutus ta oma sõnul just sellel põhjusel emotsionaalseks ja avaldasis oma arvamust. "Lisaks kasutasin sõnavara, mida täna kahetsen," ütleb ta.

Küll aga kinnitab ta, et tegemist oli tema kui Euroopa kodaniku isikliku emotsioonide ajel öeldud sõnadega. "[Need] polnud mitte kuidagi seotud ühegi organisatsiooniga," lisab ta lõpetuseks.

Eesti 200 vabatahtlike koordinaator Kadri Napritson-Acuna viis eile lapsevankri eemale, kui Hartleb Odini sõdalastega sõnavahetusse sattus. Ehkki eilses Delfi loos oli naine kommenteerinud, et ta Hartlebi ei tunne, vastas Napritson-Acuna täna, et tegemist oli ajakirjaniku eksitusega. Ta olevat öelnud, et ta lihtsalt ei tea, millest kõik alguse sai.