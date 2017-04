Meditsiinitöötajad: valitsus ei otsustanud tervishoiule lisaraha andmist, streigi ajaks on määratud 15. mai

Valitsus ei ole täitnud oma lubadusi suurendada tervishoiu rahastamist, mistõttu peavad

patsiendid ka edaspidi leppima üha pikenevate ravijärjekordadega ja operatsioonide

edasilükkamisega, teatasid tervishoiutöötajad.

Tänavu on tegelikust ravivajadusest katmata üle 70 miljoni euro ja rahastamata jääb rohkem kui

200 000 patsiendi ravi. Plaanilise arstiabi kättesaamatus suurendab haigete kannatusi ja tekitab

ülekoormust kiirabis ning erakorralise meditsiinis. Ravijärjekordadest tingitud hilinenud ravi tõttu on

töövõimetushüvitiste kulud sel aastal viiendiku võrra kasvanud. Seega tekitab näiline kokkuhoid

hoopis suuremaid kulusid.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas tervishoiutöötajatele juba möödunud aasta detsembris, et tervishoiu

rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse lahenduste väljatöötamine on lõpusirgel ja valitsus langetab

vajalikud poliitilised otsused sel kevadel. Tervishoiutöötajatele lubati, et otsused tehakse 11.aprillil.

Tervishoiusektor toetab tervise- ja tööministri kava hakata maksma riigieelarvest mittetöötavate

pensionäride eest ravikindlustusmaksu, mis annaks stabiilse lisarahastuse arstiabi kättesaadavuse

parandamiseks. Rahandusminister Sven Sester on kogu aeg selle ettepaneku vastu olnud, eile taas

otsustamata jätmine näitab, et inimeste tervis ei lähe korda ka teistele koalitsioonipartneritele IRList

ja Keskerakonnast.

„Väga kahju, et peaminister ei pea oma sõna,“ ütles Tartu arstide liidu esimees Jaan Sütt. Ta lisas, et

tervishoiusektor on pidanud ligi poolteist aastat läbirääkimisi, teinud kompromisse ja leppinud

terviseministriga kokku ühised eesmärgid, et patsiendid saaksid õigel ajal vajalikku ravi, kuid

valitsuselt pole peale katmata lubaduste endiselt mitte midagi.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit on sunnitud tõdema, et töörahu säilitamiseks on

jäänud vähe võimalusi. Ettevalmistused töö peatamiseks haiglates käivad ja streigi alguse kuupäevaks

on määratud 15.mai.

Tervishoiutöötajad on endiselt valmis koostööks, kui valitsus leiab poliitilist tahet patsientide

ravivõimaluste parandamiseks.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit