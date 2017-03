Matto: Sarapuu on aastaid prügiimpeeriumi ette valmistanud

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Hanno Matto sõnul kinnitab homme ilmuv Eesti Ekspressi lugu, et Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on ehitanud isiklikku prügiimpeeriumi.

"Tuleb välja, et see, mis on olnud avalik saladus ja mille on tähelepanu juhtinud kõik jäätme-ettevõtjad, vastabki tegelikult tõele. Vastava valdkonna eest vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu on ehitanud isikliku prügi-impeeriumi," tõdes Matto.

"See ei ole mingi väike tehing, see on kümnete miljonite äri ja pidev rahavool. Keskerakond näitab sellega muidugi Tallinna linnas uut taset: segamini pole ainult parteikassa ja linnaeelarve, vaid nüüd on lisandunud Arvo Sarapuu isiklik tasku," leidis Matto.

Tallinna korraldatud jäätmevedu on Matto sõnul abilinnapea Sarapuu äriprojekt, mille eesmärk ei ole prügivedu korrastada ja vaid suunata rahavood õigesse kanalisse.

"Sotsid on juba varem korduvalt tähelepanu juhtinud, et Arvo Sarapuu poolt käivitatud süsteem lubab Tallinnas loodaval prügimonopolil kehtestada hindu, mis ei allu mingile turu loogikale ja on sisuliselt varjatud prügimaks, mida linnavalitsus oma suve järgi paika paneb ning ringi jagab," kinnitas linnavolikogu liige.

"Nüüd ei jää üle küsida muud kui seda, et kui palju Sarapuu salaosalusega firma OÜ BWM kasumist oli planeeritud Keskerakonnale ja kui palju talle isiklikult? On vähetõenäoline, et Keskerakond ja tema juhtkond Sarapuu nii suurest projektist teadlikud ei ole," lisas Matto.

Homses Eesti Ekspressis ilmub lugu, mis paljastab, et Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht osaleb salaja Tallinna prügiäris.