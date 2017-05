Matto korruptsioonikonverentsil: kõik linnavalitsuse arved avalikuks!

Sotsiaaldemokraatide linnavolikogu fraktsiooni liige Hanno Matto leidis Vabaerakonna korruptsioonikonverentsil, et avalikustamine on üks väga oluline instrument hämarate tehingute vastu võitlemisel Tallinna linnas.

Matto tõi konverentsil näitena Helsingi lähedases Vantaa omavalitsuse, kus on juba kümmekond aastat praktiseeritud raamatupidamisandmete detailset avalikustamist internetis ja kõik omavalitsuse kulud on tavakodanikule kättesaadavad.

"Sisuliselt saab linnakodanik niiviisi ligipääsu eranditult kõigile linnavalitsuse raamatupidamisdokumentidele ja toimingutele," lisas ta.

"Tallinn võiks selles asjas eeskuju näidata, pannes kõik kuluarved netti üles. Edasi järgneks sellele ka riigiasutused," arvas Matto.

Matto sõnul oli, on ja jääb korruptsioonioht Tallinnas kõrgeks, sest pealinnas liigub väga palju raha. Tema arvates peab korruptsiooni vastu võitlemine seisma kolmel jalal. Tuleb ennetada, avalikustada ja kontrollida.

"Olen seisukohal, et korruptsioon oli Tallinnas olemas juba enne Keskerakonda, kuid on viimase 10 aasta jooksul võimsalt levinud nagu katkuhäda keskajal. Selle põhjuseks on olnud nende ainuvõim pealinnas," ütles Matto. "Meie ülesanne on täna mõelda, kuidas saavutada korruptsioonivaba linnavalitsus pärast kohalikke valimisi, kui moodustatakse koalitsioonivalitsus”, lisas ta.