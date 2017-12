Matti Maasikas sattus natsisümbolite osas soomlasest Euroopa Parlamendi saadikuga sõnavahetusse

Matti Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures, kirjutas eile oma blogis, kuidas ta sattus Euroopa Parlamendis natsistlike ja fašistlike sümbolite keelustamise asjus sõnavahetusse soomlasest eurosaadik Jussi Halla-ahoga.

Eile Euroopa Parlamendis Strasbourgis toimunud istungil arutati natsistlike natsistlike ja fašistlike sümbolite keelustamist üle Euroopa, et võidelda rassismi ja ksenofoobia vastu.

Maasikas nentis, et viimastel aastatel on nende (nagu igasugu muude ilguste, näiteks kommunismisümbolite) levik suurenenud, põhjuseks muuhulgas uued infokandjad ja -platvormid, eriti internetis.

"Sõnavabadusel on siin oma piirangud. Aga EL-ülest keeldu pole võimalik kehtestada. Tõsi, tänane debatt seda eriti ka ei käsitlenud, loobiti neidsamu sümboleid, lisades muidugi ka teiste totalitaarsete režiimide

omi ja meenutades hiljutisi äärmuslaste demonstratsioone mitmes liikmesriikides," kirjutas Maasikas.

"Minuga isiklikult võttis aga nokapoka üles MEP Halla-aho, väites, et sümbolid on vaid tint paberil, nad pole iseenesest ohtlikud. Vastasin, et peab olema põhjus sellele, et totalitaarsete režiimide all kannatanud riigid kalduvad kuidagi hõlpsamini nende sümboleid keelustama," kirjutas Maasikas.

Euroopa parlamendi saadik Jussi Halla-aho on Põlissoomlaste erakonna esimees.