Matti Maasikas: ID-kaartide turvalisuse küsimus võib Eesti jaoks olla mitte õnnetus, vaid õnnistus

Eesistumise ajal Euroopa Liidu juures eriesindajana töötava Matti Maasika sõnul paneb Eesti ID-kaardil avastatud turvarisk küsima, kas see mõjutab ka meie "digitaalset" eesistumist ning väidab, et kõnealune turvalisuse küsimus võiks riigi jaoks olla pigem õnnistus kui õnnetus.

Turvariski avastamine annab Maasika hinnangul Eestile võimaluse näidata, kuidas me suudame selles valdkonnas olulise probleemi lahendada olukorras, kus meid vaatab kogu Euroopa ning kus edu kõrval peab riik lahendama päris probleemi. "Aga meie eesistumist see tõenäoliselt suurt ei puuduta," kirjutas Maasikas blogipostituses.

"Võib loota, et praeguse turvariski probleemi oskuslik lahendamine toob meile mitte ainult kasulikke kogemusi, vaid ka tuntust-tunnustust asjatundjate hulgas, nagu 2007. aasta kogemus, mil sattusime esimese riigina maailmas organiseeritud küberründe alla," lisas ta.

Maasika sõnul on selge, et kõik "digitaalse" eesistumisega seotud eesmärgid jäävad meie eesistumist kandma ka pärast tänase info avaldamist. "Eelnõudega liigutakse kavakohaselt edasi, digitaalne arengukoostöö on sama oluline, debatt digitaalse ülemineku kohta jätkub."

"Digitaalne" eesistumine tähendab Maasika sõnul kolme asja. Esiteks, et Eesti püüab kõigis EL poliitikavaldkondades edendada digitaalset mõõdet – näiteks EL arenguministrid arutavad 11.09 Tallinnas digitaalse arengukoostöö võimalusi. Teiseks seda, et riik püüab kiiresti liikuda kõigi digitaalse siseturu eelnõudega.

"Kolmandaks oleme endale eesmärgiks seadnud EL-is debati käivitamist ja ajamist sel teemal, kuidas Euroopa suudab olla juhtivas rollis kogu maailmas toimuvas digitaalses üleminekus – kuidas toimub nn diginomaadide maksustamine, millised oskusi on vaja digimaailmas, kuidas liiguvad andmed kui digiühiskonna üks põhikomponente jne," kirjutab Maasikas.

Ta lisab, et Eesti on maailmas unikaalne mitte ainult oma digiühiskonna, vaid ka avatuse poolest. "Me räägime oma probleemidest avalikult nii oma inimestele kui ka välispartneritele – EL institutsioonide teavitamine ID-kaardi turvariskidest praegu käib. Me usume ka, et parimaid asjatundjaid ja ka avalikkust kaasates saame probleemidest parimini-kiireimini jagu."

E-Eesti kogemuse jagamisel on eesistumise õnnestumisel Maasika sõnul alati olnud väike kõrvalosa. "See puudutab ka 29.09 Tallinnas toimuvat digitippkohtumist. Ettevalmistused jätkuvad nagu seni, oodata on ehk vaid plaanitust veel suuremat fookust turvalisusele digimaailmas. Turvalisus on igal juhul ja alati üks Hea Uue Digiilma põhiküsimusi," ütles ta lõpetuseks.